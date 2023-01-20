Ванга конкретно охарактеризовала будущее страны.

Ванга конкретно охарактеризовала будущее страны.Болгарская пророчица Вангелия Гуштерова при жизни творила чудеса, а ее пророчества, которые сбылись уже после ее смерти, шокируют даже далеких от эзотерики людей. После кончины Ванги осталось много загадок и странностей, которые окутывали ее личность.В современном мире, когда многое стало непредсказуемым, люди бросились искать ответы на волнующие вопросы в старых предсказаниях. Оказалось, что многие слова Ванги актуальны сейчас.Бизнесмен Димитрий Гачев, который при жизни Ванги был ее близким другом, говорит, чт о пророчица никогда не называла точных дат, то есть ее слова можно воспринимать вне времени. По словам Гачева, многие современные авторы переврали слова Ванги, привязав их к тем или иным годам. Такого никогда не было.Сейчас многим интересно узнать о судьбе Украины и России. Болгарская пророчица много говорила о нашей большой стране."Она про Украину вообще никогда не вспоминала. Про Россию — да, уверяла, что она воспрянет, все будет в порядке, что наступят трудные времена, но они вскоре пройдут без следа, что Болгария — душа, а Россия — тело", – приводит слова Ванги ее приятель.