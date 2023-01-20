21 января 2023 года проходит народный праздник Емельянов день и церковный день памяти Григория...
21 января 2023 года проходит народный праздник Емельянов день и церковный день памяти Григория Печёрского. В это время окончательно прощались со Святками. На Руси до обеда не работали, а во второй половине дня брались за дела. В этот день было принято приглашать в гости кумовьев и угощать их. Считалось, что это принесёт крепкое здоровье крестнику.
Что можно делать 21 января 2023 года:
1.В этот день принято приглашать кумовьев на праздничное застолье — считалось, что это принесет здоровью ребенку, которым гости являются крестными родителями.
2. Идеальное решение для этого дня — провести его со своими родными и близкими, вечером организовать семейное застолье с разговорами, обсуждением, интересными историями.
3. Женщинам разрешалось вернуться к рукоделию — вязанию, ткачеству и прядению.
Что нельзя делать 21 января 2023 года:
1. Нельзя проводить Емельянов день в одиночестве и молчании, иначе весь год так и пройдет.
2. Нельзя бездельничать и лениться. Особенно это касается женщин, которые в старину этот день проводили за рукоделиями.
3. Нельзя варить и пить кисель — привлечёт несчастье в дом.
Народные приметы на 21 января 2023 года
Южный ветер — летом будет много гроз.
Северный ветер — мороз усилится.
Сильный ветер — лето будет неплодородным.
Вокруг солнца наблюдается венец — к большому снегопаду.
Воробьи расчирикались и сбиваются в стайки — тепло чувствуют.
Безветренный день — лето будет солнечное и спокойное.
Фото pxfuel.com