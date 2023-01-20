Народный фронт добивается переселения жильцов аварийного дома во Владимире. Жильцы дома на улице...

Народный фронт добивается переселения жильцов аварийного дома во Владимире.Жильцы дома на улице Большой Нижегородской, 63В, которому в 2022 году исполнилось 105 лет, обратились в Народный фронт с просьбой оказать помощь в их переселении. Здание было признано аварийным еще в 2018 году. По решению Октябрьского районного суда города Владимира, людям должны были предоставить благоустроенное жилье. Однако им предлагают маневренный фонд, который ничем не лучше их дома.Представители народного фронта осмотрели дом. На потолках и стенах квартир – плесень черного цвета. Жильцы периодически обновляют ремонт, но плесень никуда не уходит – она уже выступила и на фасаде дома. Кровля протекает, из-за чего постоянно случаются проблемы с электричеством, так как заливает счетчики и происходит замыкание. На первом этаже в одной из квартир провалился пол.Во время осмотра квартир по случайному совпадению в дом пришел представитель Всероссийского добровольного пожарного общества с плановой проверкой вытяжек. Практически ни в одной из проверенных квартир, как оказалось в итоге, вытяжки не работают. У некоторых жильцов уже есть проблемы со здоровьем, дети болеют астмой.Представители движения обратились в администрацию Владимира, назначили встречу с главой города Дмитрием Наумовым, чтобы совместными усилиями вместе с жителями дома постараться решить их проблему, рассказали в пресс-службе ОНФ во Владимирской области.Фото ОНФ во Владимирской области