Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина записала видео с солдатом Вооруженных сил Украины Александром Дюжиковым. На кадрах военный рассказывает, что он находится в плену, и говорит, что был рад выбраться из мясорубки.

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина записала видео с солдатом Вооруженных сил Украины Александром Дюжиковым. На кадрах военный рассказывает, что он находится в плену, и говорит, что был рад выбраться из "мясорубки"."Нахожусь в плену у ЧВК "Вагнер". Очень рад, что выбрался из этой мясорубки живой, здоровый. Передай, пожалуйста, привет моей маме, моему сыну Егору, что все хорошо. Со мной обращаются нормально, ребята здесь все нормальные. Все хорошо. Люблю тебя", — сообщил мужчина.Родные Дюжикова потеряли с ним связь и обратились на горячую линию "" с просьбой помочь в его поисках.В Telegram-канале "" обнародовано видео, его можно .Ранее пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала аналогичное видео с другим пленным украинским военным — Евгением Урбановичем.