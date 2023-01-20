Концерты Ирины Аллегровой были отменены.

Концерты Ирины Аллегровой были отменены.В последние годы Ирина Аллегрова не выходит на сцену. Из-за пандемии коронавируса артистка изменила свою жизнь. Она решила, что в нынешней ситуации давать концерты неуместно. Еще в прошлом году звезда объявила об уходе из шоу-бизнеса, назвав его Содомом и Гоморрой. Ей категорически не нравится то, какой становится современная музыка.Высказываясь о том, что происходит в ее цехе, Аллегрова процитировала Александра Градского: "Царствие ему небесное, не верится, что его [больше] нет". Вот уже год "шальная императрица" ведет размеренную жизнь. Ее окружают родные и близкие. Артистка говорила, что главным для нее является семья.Кстати, не так давно Ирина Александровнавыступила в поддержку россиян, которые участвуют в специальной военной операции. Артисткаслезами на глазахисполнила песню про тех, кто "наяву в бою". Певица во время записи шоу "Песня года — 2022" заставила зал рыдать песней про СВО и встала на колени.Напомним, 20 января 2023 года Ирине Аллегровой исполнился 71 год. В этот день свой день рождения также отмечают балерина Анастасия Волочкова и поющая телеведущая Ольга Бузова. Подробнее об этом "Дни.ру".