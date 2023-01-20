Единая лабораторная информационная система (ЛИС) позволит автоматизировать проведение диагностики и перевести всю документацию в электронный вид. Внедрение цифрового сервиса в московские стационары уже началось.

Единая лабораторная информационная система (ЛИС) позволит автоматизировать проведение диагностики и перевести всю документацию в электронный вид. Внедрение цифрового сервиса в московские стационары уже началось.ЛИС интегрировали со столичной единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС). Проект объединит в цифровую среду базы данных с результатами всех лабораторных исследований.Интеграция с ЕМИАС позволит врачам оперативно получать результаты анализов пациента. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Это поможет сократить время принятия врачебных решений — быстрее сформировать тактику лечения, при необходимости назначить дополнительные исследования или направить к профильному специалисту", – приводит слова заммэра портал mos.ru.Новую систему внедрили уже в шести стационарах Москвы, в ближайшее время к ней подключат еще четыре медучреждения, уточнила Ракова. До конца 2024 года ЛИС будет работать во всех столичных лабораториях.Ранее Москва начала внедрять цифровые технологии в диагностику онкологических заболеваний. Разработанная российскими специалистами информационная система позволяет осуществлять все этапы исследования в электронном виде.Инновационная система существенно сокращает время принятия врачебного решения. Медик оперативно получает данные об исследовании и может быстрее направить пациента к профильным специалистам. Подробнее – в "Дни.ру".За последние годы количество цифровых сервисов в московской медицине . Врачи используют 40 программ, основанных на технологиях искусственного интеллекта.