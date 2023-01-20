Зловонная история. Собинский городской суд продолжает рассматривать дело о регулярных прорывах канализации в новостройке. Речь о доме 10б по улице 21 Партсъезда в Лакинске. Квартиры

Зловонная история. Собинский городской суд продолжает рассматривать дело о регулярных прорывах канализации в новостройке. Речь о доме 10б по улице 21 Партсъезда в Лакинске. Квартиры затопляло 15 раз. В роли истцов Анаида Мамотько и её сын. Родственники проживают в соседних квартирах. Второй истец на процессе не присутствовал. Была его супруга Дарья Мамотько. По ее словам,