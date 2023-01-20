Зловонная история. Собинский городской суд продолжает рассматривать дело о регулярных прорывах канализации в новостройке. Речь о доме 10б по улице 21 Партсъезда в Лакинске. Квартиры
<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2023-novostrojku-lakinska-kotoruyu-zatoplyaet-kanalizaciya-proveryat-na-prigodnost-prozhivaniya.html" target="_blank">Новостройку Лакинска, которую затопляет канализация, проверят на пригодность проживания</a> - Зловонная история. Собинский городской суд продолжает рассматривать дело о регулярных прорывах канализации в новостройке. Речь о доме 10б по улице 21 Партсъезда в Лакинске. Квартиры
[url=https://33live.ru/novosti/20-01-2023-novostrojku-lakinska-kotoruyu-zatoplyaet-kanalizaciya-proveryat-na-prigodnost-prozhivaniya.html]Новостройку Лакинска, которую затопляет канализация, проверят на пригодность проживания[/url] - Зловонная история. Собинский городской суд продолжает рассматривать дело о регулярных прорывах канализации в новостройке. Речь о доме 10б по улице 21 Партсъезда в Лакинске. Квартиры