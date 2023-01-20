Иордани, дорожные кратеры, наш коллектив в Сиянии Арктики и налёт полевых воробьёв. Сетевое за...

Иордани, дорожные кратеры, наш коллектив в "Сиянии Арктики" и налёт полевых воробьёв. Сетевое за неделю - прямо сейчас.Начнем с праздника Крещения. Крещенская ночь во Владимирской области прошла без происшествий. Иордани посетили 5 600 человек, совершили обряд омовения 3 тысяч 600 человек. Вот купание на святом источнике в Черсево. Кадрами поделился Александр Волков. Это видео от блогера Веры Юриной. Крещенские купания в древнем Суздале.А группа Мой Суздаль напоминает об уникальном экспонате - иорданской сени. Раритет 17-ого столетия хранится в Суздале. Иорданская сень- единственный сохранившийся памятник такого рода в России.Смотрите далее наш видеосюжет!Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на ГТРК Владимир в соцсетях. Будьте с нами в эфире и в сети!Мария Платанюк