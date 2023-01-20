В Прокуратуре Владимирской области будет работать горячая линия, в которой можно будет пожаловаться на плохую уборку города от снега и наледи. В надзорном ведомстве ответят на вопросы

В Прокуратуре Владимирской области будет работать горячая линия, в которой можно будет пожаловаться на плохую уборку города от снега и наледи. В надзорном ведомстве ответят на вопросы качестве и своевременности уборки дорог, общественных пространств и придомовых территорий Позвонить можно ежедневно (в рабочие дни) с 9-00 до 18-00 по телефону (84922) 32-37-86 (старший прокурор отдела по