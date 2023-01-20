Главе Киржача внесено представление.

Прокуратура Киржача требует чиновников заняться реставрацией памятника героям-десантникам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Местный совет ветеранов города пожаловался на ненадлежащее содержание мемориала. Решением Киржачского районного суда признано право собственности администрации на объект, расположенный в микрорайоне Красный Октябрь. Однако власти до сих пор не взяли его на баланс города. Деньги на сохранение памятника в бюджете также не заложены.Главе Киржача внесено представление. Надеемся, что кроме пламенных речей о патриотизме, власти займутся реальными делами.