Что скрывает 37-летняя телеведущая Ольга Бузова?

Что скрывает 37-летняя телеведущая Ольга Бузова?20 января телеведущаяи экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова отмечает важный праздник — деньрождения. В этом году поющей ведущей исполнилось 37 лет. В социальных сетях онапринимает поздравления от миллионной аудитории поклонников.Именно там разворачиваетсяинтересная дискуссия. Подписчики гадают, как в свои 37 лет Ольга Бузоваостается такой молодой и подтянутой. Более того, сама Бузова уверяет, что ейредко дают больше 27 лет. Врач-физиолог Филипп Глубокий пообщался с и предположил, в чем же состоит секрет молодости звезды.По мнению врача, физическоеи психическое развитие человека за последние 150 лет ускорилось. Изменилсяобраз жизни, рацион, а еще появились дополнительные вещества, влияющие нагормональный фон."Может бытьсвязано с применением различных химических веществ, средств не толькокосметики, но и других", — поясняет эксперт.Вот так мрачныйсекрет Ольги Бузовой вылез наружу. Молодость в 37 лет — это естественныйпроцесс. Конечно, внимательные поклонники замечают, что девушке требуетсябольше ухода чем раньше. Например, опухшей коже нужны специальные патчи. Однако,никакой мрачной тайны в этом давно нет.