Что скрывает 37-летняя телеведущая Ольга Бузова?
Что скрывает 37-летняя телеведущая Ольга Бузова?
20 января телеведущая
и экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова отмечает важный праздник — день
рождения. В этом году поющей ведущей исполнилось 37 лет. В социальных сетях она
принимает поздравления от миллионной аудитории поклонников.
Именно там разворачивается
интересная дискуссия. Подписчики гадают, как в свои 37 лет Ольга Бузова
остается такой молодой и подтянутой. Более того, сама Бузова уверяет, что ей
редко дают больше 27 лет. Врач-физиолог Филипп Глубокий пообщался с и предположил, в чем же состоит секрет молодости звезды.
По мнению врача, физическое
и психическое развитие человека за последние 150 лет ускорилось. Изменился
образ жизни, рацион, а еще появились дополнительные вещества, влияющие на
гормональный фон.
"Может быть
связано с применением различных химических веществ, средств не только
косметики, но и других", — поясняет эксперт.
Вот так мрачный
секрет Ольги Бузовой вылез наружу. Молодость в 37 лет — это естественный
процесс. Конечно, внимательные поклонники замечают, что девушке требуется
больше ухода чем раньше. Например, опухшей коже нужны специальные патчи. Однако,
никакой мрачной тайны в этом давно нет.