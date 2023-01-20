Врачи приняли важное решение в лечении Романа Костомарова.

Врачи приняли важное решение в лечении Романа Костомарова.45-летнийОлимпийский чемпион и бывший партнер Татьяны Навки в танцах на льду Роман Костомаровбыл госпитализирован с подозрением на пневмонию. К сожалению, страшный диагнозподтвердили. Состояние мужчины ухудшалось с каждым днем, но врачи продолжалиделать все возможное.В один момент работникимедицинского учреждения приняли решение подключить фигуриста к аппарату ЭКМО.Врачи идут на этот шаг, когда кровь человека не насыщается кислородом в нужномобъеме. Так, можно сказать, синеющего от недостатка кислорода РоманаКостомарова смогли принудительно стабилизировать. Состояние спортсменадействительно немного улучшилось. Теперь, когда в ЭКМО потребности нет, мужчинуотключили от аппарата и подключили к обычному ИВЛ."ЭКМО – этопоследняя стадия, подключаем тогда, когда поражение легких очень большое иаппарат ИВЛ не справляется", — поясняют журналистам источники.Кроме этого, кРоману Костомарову допустили и супругу — фигуристку Оксану Домнину. Женщинанесколько дней не могла попасть к пациенту из-за серьезного положения. Кажется,в состоянии спортсмена прослеживается положительная динамика. Поклонники верятв скорейшее выздоровление Романа.