Спортивный обзор: какие соревнования пройдут во Владимирской области в выходные? А теперь время...

Спортивный обзор: какие соревнования пройдут во Владимирской области в выходные?А теперь время спортивного обзора. Расскажем о соревнованиях, которые пройдут в нашем регионе в ближайшее время.Итак:- Сегодня в Коврове стартуют Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти основателя школы олимпийского резерва Сергея Рыбина. Участники - юноши и девушки до 15 лет.- Муром принимает Всероссийские состязания по конькобежному спорту "Серебряные коньки" - региональный этап.- В субботу в Александрове пройдет первенство области по биатлону среди юношей и девушек, дисциплина - спринт.- И также завтра в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района состоится лыжная эстафета - свободный ход. Регистрация начнется в 10 утра.