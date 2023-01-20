Спортивный обзор: какие соревнования пройдут во Владимирской области в выходные?
А теперь время...
Спортивный обзор: какие соревнования пройдут во Владимирской области в выходные?
А теперь время спортивного обзора. Расскажем о соревнованиях, которые пройдут в нашем регионе в ближайшее время.
Итак:
- Сегодня в Коврове стартуют Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти основателя школы олимпийского резерва Сергея Рыбина. Участники - юноши и девушки до 15 лет.
- Муром принимает Всероссийские состязания по конькобежному спорту "Серебряные коньки" - региональный этап.
- В субботу в Александрове пройдет первенство области по биатлону среди юношей и девушек, дисциплина - спринт.
- И также завтра в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района состоится лыжная эстафета - свободный ход. Регистрация начнется в 10 утра.