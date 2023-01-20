Принципы, конечно, важны, но и заработать Алла Пугачева не против.

Принципы, конечно, важны, но и заработать Алла Пугачева не против.Прошлый год запомнилсямногим россиянам чередой отъездов звезд российского шоу-бизнеса. Чего только стоил переездАллы Пугачевой — скандальные сообщения, громкие слова и полный отказ иметь делос некогда любимой страной. Не все поклонники простили Примадонне эстрады такиевыходки.Однако, можетбыть еще не все потеряно. Журналисты попытались выяснить, сколько стоитпригласить Аллу Борисовну на мероприятие в Беларусь. Корреспонденты смоглидозвониться директору Пугачевой Елене Чупраковой и поинтересовались, за сколькоопальная звезда сможет выступить на свадьбе якобы неизвестных богачей.Сначала директор короткозаявила, что Алла Пугачева не приедет ни при каких обстоятельствах, но уже кконцу разговора заинтересовалась предложением. Причиной стала космическая суммафиктивного предложения — 300 тысяч долларов, или почти 22 миллиона рублей. Директорпообещала узнать у артистки.Вот так простовыяснилась цена, за которую Алла Пугачева готова, можно сказать, продать душу изакрыть глаза на политические разногласия. Поклонники, конечно, не ожидалитакого ответа от директора артистки и продолжают верить — Примадонна несогласится приехать ни за какие деньги.