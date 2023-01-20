Столичная программа комплексного развития территорий позволит создать 87 тысяч рабочих мест. Сейчас в Москве реализуется 25 таких проектов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Столичная программа комплексного развития территорий позволит создать 87 тысяч рабочих мест. Сейчас в Москве реализуется 25 таких проектов, сообщил мэр города Сергей Собянин.Реконструкция промышленных зон открывает новые возможности для развития Москвы, отметил мэр. Современным производствам не нужно много земли – завод может занимать пару этажей в технопарке, написал градоначальник в своем блоге.По словам Собянина, у владельцев объектов недвижимости в промзонах нет стимула преобразовывать эти территории. Такое положение вещей не устраивало город, поэтому был принят закон о комплексном развитии территорий (КРТ), мэр.Собственники земли в промзонах могут самостоятельно заняться реорганизацией территории, если они согласны с проектом. В других случаях столица выкупает у них участки и привлекает инвесторов на торгах.Собянин уточнил, что в стадии активной реализации находится 25 проектов реорганизации промзон. Планируется построить производства и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.Объем инвестиций в проекты составит около 705 миллиардов рублей. В Москве появится 87 тысяч новых рабочих мест."КРТ – это работа на одно или даже два десятилетия вперед. А ее итоги определят облик Москвы, как минимум, на ближайшее столетие", – подчеркнул градоначальник.Ранее мэр реконструкции промзоны "Братцево" в Войковском районе. На месте устаревших складских объектов построят квартал с жильем, социальными объектами, общественно-деловым центром и офисным зданием.Программа комплексного развития территорий стартовала в 2020 году. Бывшие промзоны и неэффективно используемые участки преобразуются в современные кварталы с жильем, социальными и производственными объектами, офисами, торговлей и местами отдыха. В проработке находится более 150 проектов.