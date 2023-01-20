После модернизации сети передачи данных в 2022 году в городе Радужном Владимирской области количество абонентов «Ростелекома» выросло на 15%. Сейчас услугами провайдера пользуются свыше
<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2023-uslugi-rostelekoma-podklyuchili-bolshinstvo-semej-raduzhnogo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Услуги «Ростелекома» подключили большинство семей Радужного Владимирской области</a> - После модернизации сети передачи данных в 2022 году в городе Радужном Владимирской области количество абонентов «Ростелекома» выросло на 15%. Сейчас услугами провайдера пользуются свыше
[url=https://33live.ru/novosti/20-01-2023-uslugi-rostelekoma-podklyuchili-bolshinstvo-semej-raduzhnogo-vladimirskoj-oblasti.html]Услуги «Ростелекома» подключили большинство семей Радужного Владимирской области[/url] - После модернизации сети передачи данных в 2022 году в городе Радужном Владимирской области количество абонентов «Ростелекома» выросло на 15%. Сейчас услугами провайдера пользуются свыше