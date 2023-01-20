После модернизации сети передачи данных в 2022 году в городе Радужном Владимирской области количество абонентов «Ростелекома» выросло на 15%. Сейчас услугами провайдера пользуются свыше

После модернизации сети передачи данных в 2022 году в городе Радужном Владимирской области количество абонентов «Ростелекома» выросло на 15%. Сейчас услугами провайдера пользуются свыше восьми тысяч частных клиентов. Это более половины домохозяйств города. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «Сеть Радужного была одной из самых проблемных в регионе. Мы получили