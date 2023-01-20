Поклонники продолжают пристально следить за семьей Анастасии Заворотнюк.
Поклонники продолжают пристально следить за семьей Анастасии Заворотнюк.
51-летняя актриса
кино и сериалов Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелым
заболеванием. В 2020 году стало известно, что у женщины диагностировали рак
головного мозга. На протяжении всего времени рядом со звездой "Моей
прекрасной няни" находится ее муж Петр Чернышев и старшая дочь от первого
брака Анна Заворотнюк.
Сейчас Анна
проводит время не только в России, но и путешествует по миру вместе с
новоиспеченным мужем. Все чаще в ее микроблоге появляются заметки о жизни в Дубае
— столице ОАЭ. Вот и на днях появилось новое любопытное фото. Дочь Анастасии
Заворотнюк появилась на процедурах для поддержания здоровья волос. По словам
девушки, это уже второй по счету визит в салон.
"Эффект от
первой мне очень понравился, волосы выглядят очень увлажненными и
ухоженными", — поделилась Анна Заворотнюк.
Некоторые поклонники
актрисы осуждают девушку за ее разъезды. Фанаты Анастасии Заворотнюк пишут
Анне, что болеющая мать нуждается в поддержке дочери. Однако, девушка уверяет,
она всегда найдет момент провести время с близким человеком. Разбитая раком матери
младшая Заворотнюк верит в лучшее и не отказывается от собственной жизни.