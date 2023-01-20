Поклонники продолжают пристально следить за семьей Анастасии Заворотнюк.

Поклонники продолжают пристально следить за семьей Анастасии Заворотнюк.51-летняя актрисакино и сериалов Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелымзаболеванием. В 2020 году стало известно, что у женщины диагностировали ракголовного мозга. На протяжении всего времени рядом со звездой "Моейпрекрасной няни" находится ее муж Петр Чернышев и старшая дочь от первогобрака Анна Заворотнюк.Сейчас Аннапроводит время не только в России, но и путешествует по миру вместе сновоиспеченным мужем. Все чаще в ее микроблоге появляются заметки о жизни в Дубае— столице ОАЭ. Вот и на днях появилось новое любопытное фото. Дочь АнастасииЗаворотнюк появилась на процедурах для поддержания здоровья волос. По словамдевушки, это уже второй по счету визит в салон."Эффект отпервой мне очень понравился, волосы выглядят очень увлажненными иухоженными", — поделилась Анна Заворотнюк.Некоторые поклонникиактрисы осуждают девушку за ее разъезды. Фанаты Анастасии Заворотнюк пишутАнне, что болеющая мать нуждается в поддержке дочери. Однако, девушка уверяет,она всегда найдет момент провести время с близким человеком. Разбитая раком материмладшая Заворотнюк верит в лучшее и не отказывается от собственной жизни.