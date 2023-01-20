Такого никто не ожидал!

Такого никто не ожидал!Театральный музей имени Бахрушина – здание бывшей усадьбы А. А. Бахрушина в Замоскворечье – был построен в 1896 году по проекту архитектора К. К. Гиппиуса в формах ранней английской готики. Наружное убранство сооружения, за исключением отдельных деталей, хорошо сохранилось, но роскошные интерьеры, производившие на современников большое впечатление, понесли большие потери с годами.Сегодня там идем большая реставрация. Проведя расчистку поверхности стены, примыкающей к лестничному маршу в особняке, художники-реставраторы вскрыли красочный слой, под которым нашли холст с изображением растительного орнамента и головы Арлекина, а также часть художественной надписи "ТЕАТРЪ ШКОЛА".После полной расчистки изображения пройдут этап консервации, затем их восстановят реставраторы. А в 2024 году, как обещает генеральный директор музея Кристина Трубинова, после открытия здесь театрального квартала "Бахрушинский", эти и другие уникальные исторические изображения смогут увидеть все посетители.Специалистам музея удалось установить авторство и ориентировочную датировку всех найденных фрагментов. "Росписи были выполнены художником Сергеем Ягужинским около 1900-х гг., как предполагается, для оформления Домашнего театра. Сергей Ягужинский был хорошо знаком с Бахрушиным и принимал активное участие в оформлении интерьеров особняка, ставшего главным зданием Бахрушинского музея. На авторство Ягужинского, кроме того, указывает близкое сходство обнаруженного Арлекина с его же эскизом "Арлекин Ярцев" из альбома, хранящегося в Российском государственном архиве литературы и искусства", – говорит заместитель генерального директора, главный хранитель Бахрушинского музея Виктория Журавлева.В фонде дореволюционной графики Бахрушинского музея хранятся эскизы афиш со стилистически схожими орнаментами и каллиграфией, созданные Ягужинским для капустников Малого театра 1909-1910 годов.Ягужинский создал и другие живописные панно, в том числе для украшения камина в кабинете Бахрушина. Например, холст "Аллегория театрального искусства" 1898 года кисти художника при жизни владельца находился в нише утраченного камина в кабинете Бахрушина.