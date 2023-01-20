В Гусь-Хрустальном 22-летний закладчик попался патрульным полицейским. Правоохранители обратили внимание на подозрительного молодого человека. Заметив их, парень попытался скрыться, но не

В Гусь-Хрустальном 22-летний закладчик попался патрульным полицейским. Правоохранители обратили внимание на подозрительного молодого человека. Заметив их, парень попытался скрыться, но не вышло. При досмотре в его рюкзаке нашли свертки с неизвестным содержимым. В телефоне правоохранители обнаружили фотографии координат тайников с наркотиками. Из пресс-релиза МВД Из одиннадцати организованных им тайников оперативники отдела по контролю за оборотом