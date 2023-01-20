Жители Владимирской области в декабре оформили в ВТБ автокредитов на 19 млн рублей. Всего за 2022 год банк выдал клиентам 169 млн рублей на покупку транспорта. Средний чек по итогам года составил ..

Жители Владимирской области в декабре оформили в ВТБ автокредитов на 19 млн рублей. Всего за 2022 год банк выдал клиентам 169 млн рублей на покупку транспорта. Средний чек по итогам года составил около 1,1 млн рублей.Самыми продуктивными месяцами в прошлом году были июнь и ноябрь. Банк в регионе профинансировал сделки на приобретение машин на сумму 21 млн рублей и 23,4 млн рублей. Всплеск интереса к автокредитованию произошел и в августе – банк выдал займы на покупку автомобилей на сумму около 18 млн рублей. Активность была связана с возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году доля сделок по ней в регионе составила 25%.В 2022 году владимирцы чаще всего выбирали марку Lada – отечественному автопрому отдали предпочтение 20% покупателей. В ТОП-3 вошли и другие российские марки, как UAZ и GAZ. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 90%.«В конце года многие клиенты вернулись к отложенным планам по дорогим покупкам – в том числе, машинам. Также владимирцы нередко стремились воспользоваться программой господдержки, позволяющей приобрести автомобиль по более приемлемой цене. Считаю, что в перспективе интерес к автокредитам сохранится, в том числе за счет продления льготной программы. С ее помощью приобрести новую машину смогут больше заемщиков», – отметил Игорь Серков, управляющий банка ВТБ во Владимирской области.По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.