Владимирский историк и писатель выиграл конкурс и получил грант на издание книги. Владимирский...

Владимирский историк и писатель выиграл конкурс и получил грант на издание книги.Владимирский историк и писатель Михаил Бирюков стал победителем конкурса Музея современного искусства "Гараж.текст". Грант на издание книги Бирюков получил за исследовательскую работу о Мстёрской художественной школе.Свою книгу автор назвал "Мстёрский ковчег". В затерянной глубинке художники и преподаватели спасались от Гражданской войны. Организованная ими художественная школа просуществовала десять лет. Позднее на ее базе был создан Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи имени Мадурова.На конкурс "Гараж.текст" было подано 136 заявок из России и из-за рубежа. Грант получили 11 из них. Исследовательские работы участников затрагивают широкий спектр тем: теория современного искусства, история архитектуры, философия, кино, музыка, театр, современный танец.Михаил Бирюков, автор книги, член Союза писателей России:- "Мстёрский ковчег", потому что вот эти мстёрские мастерские, это учебное заведение называлось по-разному, просуществовало 10 лет. С 1918-29 год. Оно действительно было ковчегом для людей, которые там спасались от реалий Гражданской войны. Это были и дети, и взрослые. Очень богатая история, которая является частью художественной революции, которую пережила страна после социальной революции. Вот эти две революции параллельными курсами шли. История художественной революции очень, очень драматическая, в чем-то даже трагическая и очень богатая, и вот вдруг оказывается, что на Владимирской земле есть богатый материал, связанный с этой историей.