На него подал в суд индивидуальный предприниматель.

Индивидуальный предприниматель Елена Кузнецова подала во Фрунзенский райсуд иск о взыскании долга с родственников умершего политика Валерия Пузанова. На это дело обратил внимание «».В 2013 году Валерий Пузанов взял кредит, однако отдать 50 тысяч рублей не успел - скончлся в октябре 2021 года.В какой-то момент задолженность перекупила Елена Кузнецова, которая через некоторое время решила взыскать долги с родственников Валерия. Однако суд дело прекратил, потому что наследников у него не было.