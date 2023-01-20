Высококвалифицированные врачи и самые современные технологии обследования - все это отличает...

Высококвалифицированные врачи и самые современные технологии обследования - все это отличает клинику медицинских экспертиз.У клиники Медицинских экспертиз - единственный во Владимире круглосуточный хирургический стационар. Здесь пациенты выздоравливают в комфортных условиях. Палаты одноместные и двухместные. В каждой - личный санузел. Первыми проводить операции на базе больницы стали специалисты гинекологического отделения. С августа 2019 года здесь выполнено более 1300-т операций различной степени сложности. Оперируют врач высшей категории, заведующий гинекологическим отделением - Роман Горта.Роман Горта, заведующий гинекологическим отделением Клиники Медицинских Экспертиз:- Мы выполняем все виды операций, которые в принципе возможны в современной гинекологии. Начиная от внутриматочных операций, которые проводятся в условиях дневного стационара и заканчивая сложнейшими операциями. По реконструкции малого таза с достаточно серьезными трудозатратами, но и дающие очень серьезный эффект.В многопрофильном учреждении помощь оказывается по полюсу обязательного медицинского страхования. Клиника находится во Владимире по адресу Большая Московская, 79. Пройти профосмотр и получить все виды справок можно также на Большой Нижегородской, 71Г.