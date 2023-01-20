Во Владимире началось общественное обсуждение документаций по планировке улиц города.
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Во Владимире началось общественное обсуждение документаций по планировке улиц города.
На общественные обсуждения представляется документация по планировке территории, ограниченной ул.Садовой, ул.Ново-Ямской, ул.Пичугина, проспектом Ленина в г. Владимире, сообщает пресс-служба мэрии.
В качестве информационных материалов предоставляются проект планировки территории и проект межевания территории.
Документацию по планировке этой территории предложил Моргунов В.В.
Общественные обсуждения проводятся в течение одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах.
Экспозиция документации по планировке территории проводится в течение 14 дней в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, кабинет № 528.
Дата открытия экспозиции: 27.01.2023. Режим работы экспозиции: вторник и четверг, 8.30 — 12.00, 12.30 — 17.00.
Документация по планировке территории, ограниченной ул.Садовой, ул.Ново-Ямской, ул.Пичугина, проспектом Ленина в г.Владимире, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира www.vladimir-city.ru (в разделе «Землепользование и градостроительная деятельность/Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Владимир»).
Период размещения на официальном сайте с 27.01.2023 по 10.02.2023.
В период проведения экспозиции документации участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания:
- через официальный сайт www.vladimir-city.ru;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции документации по планировке территории, ограниченной ул.Садовой, ул.Ново-Ямской, ул.Пичугина, проспектом Ленина в г.Владимире.
Проводят общественные обсуждения администрация Ленинского района города Владимира (г.Владимир, ул.Добросельская, д.175, телефон 32-28-71); управление архитектуры и строительства администрации города Владимира (г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, телефон 32-75-95).
Фото: vladimir-city.ru