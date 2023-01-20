Во владимирском Доме культуры молодежи наградили лучших активистов общественных организаций. Они...

Во владимирском Доме культуры молодежи наградили лучших активистов общественных организаций. Они представляют интересы ветеранов, пенсионеров, инвалидов, женщин, молодежи, религиозных и национально-культурных объединений.Эльвира Осипова, руководитель клуба "Ветеран":- Они занимаются всем этим мастерством, они сидят дома и показывают сами себе, а здесь они показали людям и те, которые не видели, они у них берут опыт.На церемонии также вручили премию "Гражданская активность" - ее дают общественным организациям и людям, которые реализовали социально-значимые проекты своими силами, без привлечения грантов. Победителя три - председатель городской общественной организации инвалидов Людмила Романова, автор проекта "Мастер добрых дел" Александр Чехлов и инициативная группа жителей Фрунзенского района "Добро в Добром". Их наградил глава областного центра Дмитрий Наумов.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Любое общественное направление деятельности для нас очень важно потому что это прежде всего связано с людьми и делается это для людей, поэтому задача администрации поддержать практически любую инициативу, понять что мы будем дальше с этим делать и оказать содействие в их развитии.