После многочисленных жалоб горожан мэрия оштрафовала четыре транспортных предприятия.

Из-за транспортного коллапса владимирским перевозчикам угрожают отзывом лицензии. К решению проблем подключилась прокуратура.После многочисленных жалоб горожан мэрия четыре транспортных предприятия. Как пояснил прокурор области Андрей Жугин, ведомство даст оценку работе горадминистрации.«При систематических нарушениях мэрия может отозвать лицензию. Кто мешает применять такие санкции? У них есть все механизмы для решения проблемы», - подчеркнул он.К слову, проблемы поднимаются не первый год, но до «оценки» правоохранители добрались лишь сейчас. Добавим, что для решения вопроса власти намерены закупить 100 автобусов и троллейбусов.