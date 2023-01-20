Прощание с депутатом Павлом Антовым во Владимире прошло 20 января. Траурная церемония состоялась в Похоронном доме «Ритуала-93» на Вокзальной улице.

Прощание с депутатом Законодательного собрания Павлом Антовым прошло во Владимире 20 января. Траурная церемония состоялась в Похоронном доме «Ритуала-93» на Вокзальной улице.Тело Павла Антова кремировали ещё в Индии. Родные и близкие погибшего возложили цветы и венки к урне с прахом. Почтить память коллеги пришёл председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев.Напомним, основатель группы компаний «Владимирский стандарт» в декабре.