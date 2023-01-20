Общественного и политического деятеля, видного предпринимателя, Павла Генриховича Антова во...

Общественного и политического деятеля, видного предпринимателя, Павла Генриховича Антова во Владимирской области знали и уважали очень многие.Сегодня они пришли проститься с его прахом, который на прошлой неделе прибыл во Владимир из Индии, где трагически погиб Антов. В 9 утра в "Прощальном зале Похоронного дома" в траурной церемонии приняло участие руководство Владимирской области, депутаты Законодательного собрания, предприниматели, родные и близкие покойного.Напомним, что Павел Антов погиб в результате несчастного случая в Индии, где остановился на отдых в отеле в штате Одиша. Туда он отправился в составе группы российских туристов.Урна с прахом Павла Генриховича Антова будет вечно покоится рядом с могилой его матери на кладбище областного центра в Улыбышево.