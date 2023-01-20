Во Владимире суд постановил вернуть пациенту полмиллиона, потраченные на льготное...

Во Владимире суд постановил вернуть пациенту полмиллиона, потраченные на льготное лекарство.Прокурора города Владимира в судебном порядке взыскала с департамента здравоохранения почти полмиллиона рублей за приобретённые пациентом льготные лекарства.Житель города Владимира, страдающий онкологическим заболеванием, обратился в прокуратуру. Оказалось, что мужчине долгое время не выдавалось необходимое лекарство "Нинтедониб", которое он имел право получать за счет бюджетных средств.Так как курс лечения является непрерывным, пациент был вынужден приобретать лекарство за свой счет.Потраченная сумма составила 490 тыс. руб.Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора и постановил вернуть пациенту деньги, потраченные на покупку льготного лекарства, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: Pexels.com