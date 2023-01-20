К концу лета дорожники планируют уложить асфальт на большей части Рпенского проезда.

Во Владимире завершается строительство моста для Рпенского проезда. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.«ДСУ-3» выполнило весь объём работ, запланированный на 2022 год. Возведены элементы подземных сетей. Завершен монтаж коллекторов и выполнено переустройство теплоснабжения «Тепличного».«К финальному этапу подходит строительство моста через реку Рпень. Завершена сборка и сварка стыковочных швов металлических конструкций. При помощи домкратов мост спущен с временных опор на постоянные», - пояснили в Белом доме.Сейчас на объекте строятся подпорные стены, ведётся установка последних 200 свай. До конца мая подрядчик уложит монолитную железобетонную плиту, которую впоследствии заасфальтируют. К концу лета дорожники планируют уложить асфальт на большей части Рпенского проезда.Ранее сообщалось, что на субподрядчика, занимающегося строительством Рпенского проезда,