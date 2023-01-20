Во Владимирской области бывшие сотрудники газовой компании предстанут перед судом за получение взятки за незаконное бездействие. По данным Следкома РФ по Владимирской области, в августе 2021

Во Владимирской области бывшие сотрудники газовой компании предстанут перед судом за получение взятки за незаконное бездействие. По данным Следкома РФ по Владимирской области, в августе 2021 года обвиняемыми, работая в газовой компании, получили от жителя Вязниковского района 20 тысяч рублей за сокрытие нарушения. Свою вину задержанные не признали. Уголовное дело с обвинительным заключением по статье