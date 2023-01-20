Водитель несколько раз пытался въехать в гору, но ничего не вышло.

Во Владимирской области из-за гололедицы школьный автобус застрял на дороге. Об этом сообщает «Горбатка.Ру».В редакцию обратился местный житель, который рассказал, что транспортное средство встало возле деревни Митяково Селивановского района. Водитель несколько раз пытался въехать в гору, но ничего не вышло.«Вопрос к властям: почему наши дети подвергаются риску и почему дорога не обработана? Кто за неё отвечает?», - возмущается мужчина.К слову, о гололедице в регионе синоптики ещё 17 января.