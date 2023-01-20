Во Владимирской области произошел пожар в здании предприятия по производству окон. Накануне...

Во Владимирской области произошел пожар в здании предприятия по производству окон.Накануне вечером, в 19.48 19 января, стало известно о пожаре в производственном здании в микрорайоне Заря, строение 10, в городе Коврове.Прибывшие пожарные увидели задымление внутри здания. Было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию и оперативно ликвидировали горение на площади 30 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество помещения. К счастью, погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причины пожара устанавливаются.Фото: https://33.mchs.gov.ru