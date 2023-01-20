Во Владимирской области прокуратура подала в суд на районную администрацию за состояние...

Во Владимирской области прокуратура подала в суд на районную администрацию за состояние дорог.Суздальская прокуратура совместно с ГИБДД проверила состояние дорог района.На автомобильных дорогах по ул. Зеленая с. Сельцо Суздальского района выявлены выбоины, колейность, просадки, превышающие предельно допустимые.По указанному факту главе администрации района прокуратурой внесено представление. Так как нарушения вовремя устранены не были, прокуратура подала иск в Суздальский районный суд с требованием привести дорогу в соответствие с требованиями законодательства.Исковое заявление находится в стадии рассмотрения. Кроме того, в отношении и.о. директора МКУ «Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Виновному лицу назначен штраф, рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото из архива ГТРК "Владимир"