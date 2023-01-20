Во Владимирской области прокуратура потребовала прекращения полномочий депутата.
Проверкой...
Во Владимирской области прокуратура потребовала прекращения полномочий депутата.
Проверкой прокуратуры установлено, что одним из представителей Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе за 2021 год.
Депутат объяснил, что не смог подать документы, так как находился под стражей, а затем под домашним арестом в связи с возбуждением против него уголовного дела.
Эти объяснения не были приняты прокуратурой Гусь-Хрустального района. Можно было прислать отчетность по почте или через адвоката, посчитали в ведомстве.
Прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.
В процессе рассмотрения гражданского дела полномочия были досрочно прекращены по собственному желанию мужчины.
Также прокурор попросил суд обязать Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района на ближайшей сессии изменить основания прекращения депутатских полномочий.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
ГТРК "Владимир" писала о возбуждении уголовного дела против депутата из Гусь-Хрустального района, который обвинялся в крупном мошенничестве.
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