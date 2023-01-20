Во Владимирской области прокуратура потребовала прекращения полномочий депутата. Проверкой...

Во Владимирской области прокуратура потребовала прекращения полномочий депутата.Проверкой прокуратуры установлено, что одним из представителей Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе за 2021 год.Депутат объяснил, что не смог подать документы, так как находился под стражей, а затем под домашним арестом в связи с возбуждением против него уголовного дела.Эти объяснения не были приняты прокуратурой Гусь-Хрустального района. Можно было прислать отчетность по почте или через адвоката, посчитали в ведомстве.Прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.В процессе рассмотрения гражданского дела полномочия были досрочно прекращены по собственному желанию мужчины.Также прокурор попросил суд обязать Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района на ближайшей сессии изменить основания прекращения депутатских полномочий.Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.ГТРК "Владимир" писала о возбуждении уголовного дела против депутата из Гусь-Хрустального района, который обвинялся в крупном мошенничестве.Фото: https://ru.freepik.com