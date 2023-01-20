В 2022 году.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области Елена Семенова подвела итоги работы ведомства за 2022 год. Об этом сообщается на сайте администрации региона.В прошлом году в рамках программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселили 1610 человек из аварийного жилья. Было построено шесть многоэтажек во Владимире, Киржаче, Коврове, Гусь-Хрустальном, Собинке и поселке Уршельский.В 2023 году планируют расселить 2126 человек. На эти цели выделили 730,6 млн рублей. До конца года намерены построить 11 многоэтажек во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Камешково, Покрове, Струнино, Собинке и в Першинском сельском поселении.Отметим, что всего с начала реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» новые дома получили 5780 человек.