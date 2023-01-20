Разметку на пешеходных переходах можно уже не рисовать. На дорогах Владимирской области, пока в...

Разметку на пешеходных переходах можно уже не рисовать. На дорогах Владимирской области, пока в качестве эксперимента, появились первые проекционные "зебры". Какие преимущества они дают водителям и пешеходам, узнала наш корреспондент Ольга Яцык.То что на асфальте не краска, а цветная проекция сразу и не поймешь. Две таких зебры появились в поселке Мелехово в ноябре прошлого года. Пока в экспериментальных целях.Михаил Сочнев, начальник отдела приемки выполненных работ ГБУ "Владупордор":- В целях минимизации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на пешеходных переходах, регулируемых и нерегулируемых, данные мероприятия очень полезны, так сказать. Данный проекционный пешеходный переход виден в плохую погоду, при сумерках, при осадках.Для поселка - это важное новшество. Участок опасный. Осенью 2019-го на пешеходном переходе лихач насмерть сбил двух школьников. После этого в Мелехове появился светофор и лежачие полицейские. Теперь дорога должна стать еще более безопасной.С наступлением сумерек срабатывает автоматика и вместе с уличным освещением начинает работать проектор. Такой переход водители видят издалека. Пешеходы тоже поддерживают инициативу.Анндрей, житель поселка Мелехово:- Ну, хорошие переходы, их видно и водитель хорошо их видит. Кто-то говорит, что, возможно, в условиях непогоды они будут загрязняться и отображение будет не такое яркое и четкое. Но, а так вроде, пока все устраивает.Галина, жительница поселка Мелехово:- Я считаю, что чем светлее будут переходы и чем аккуратнее будут и водители, и пешеходы, даже с помощью таких светлых переходов, то больше будет живых и здоровых людей.Но говорить о том , как такие зебры повлияют на статистику ДТП пока рано, заявляют во "Владупрадоре", они проработали меньше месяца.- Подобным проекционным оборудованием оснащены уже пять пешеходных переходов в области и в двадцать третьем году планируется их дальнейшая установка.Кроме Мелехово проекционные переходы сейчас работают в селах Черкутино и Новоалександрово, а так же в деревне Тургенево. Всего планируется установить еще пятнадцать таких зебр в том числе и в крупных городах- Владимире и Муроме.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир