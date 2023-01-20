Во Владимирской области школьный автобус застрял на обледеневшей дороге. Как и обещали синоптики,...

Во Владимирской области школьный автобус застрял на обледеневшей дороге.Как и обещали синоптики, на улице плюсовая температура и дождь. Соответственно, дороги и тротуары превратились в каток.Жительница Владимирской области рассказала, что сегодня утром школьный автобус с детьми застрял возле деревни Митяково в Селивановском районе. Дорога - сплошной лёд, водитель 4 раза пытался заехать в гору и не смог, сообщает телеграм-канал Горбатка.ру.В соцсетях граждане интересуются, почему дорога не посыпана песком? Почему водитель должен ежедневно рисковать жизнями детей?Подписчики публикуют фото непосыпанных дорог и тротуаров и призывают водителей и пешеходов быть аккуратнее.Фото: ВК "Подслушано во Владимире"