Регион начал готовиться к выборам в Законодательное собрание которые пройдут 10 сентября этого...

Регион начал готовиться к выборам в Законодательное собрание которые пройдут 10 сентября этого года. В белом доме сегодня прошло первое заседание нового состава контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Владимирской области. На нем обсудили вопросы взаимодействия и механизмы обмена информацией для эффективной работы в новом выборном цикле.В состав комиссии входят члены избиркома, представители налоговой службы, полиции, Минюста, Россеестра, банковской сферы и других ведомств. Контрольно-ревизионная служба будет контролировать целевое расходование бюджетных средств на проведение выборов. Ревизоры проверят финансовую деятельность региональных отделений политических партий и представляемые кандидатами сведения.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Давая свое согласие на участие в выборах депутаты представляют достаточно объемный пакет документов, в котором помимо всего прочего, кроме биографических данных, паспортных данных, также они сообщают сведения о своих доходах, о своем имуществе и именно КРС обеспечивает проверку данных документов.