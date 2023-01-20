Во Владимирской области суд обязал собственников газопровода не чинить препятствий по подключению...

Во Владимирской области суд обязал собственников газопровода не чинить препятствий по подключению новых абонентов.Суд обязал жительницу Камешковского района не чинить препятствия по подключению новых абонентов к газопроводу.Газоснабжающая организация, согласно программе газификации жилья, должна подвести газ до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения.Ответчику на праве собственности принадлежит подземный газопровод низкого давления, расположенный в дер. Вахромеево и дер. Колосово Камешковского района. В ноябре 2021 года владимирское отделение "Газпрома" обратилось за получением согласия на подключение к газопроводу, но получило письменный отказ, в связи с чем было вынуждено обратиться в суд.Нормативными актами предусмотрено безусловное предоставление основным абонентом согласия на подключение к принадлежащей ему сети газораспределения или газопотребления при наличии у сети пропускной способности. Газопровод, принадлежащий ответчику, является единственным источником для подключения негазифицированных домовладений в указанных населенных пунктах и обладает достаточной пропускной способностью, обеспечивающей техническую возможность для подключения новых потребителей газа, с сохранением условий газоснабжения существующих потребителей.Ответчик свой отказ обосновала тем, что принадлежащий ей газопровод был построен в 2015 году на денежные средства 94 жителей указанных деревень. При подключении новых домовладений к газопроводу, построенному на деньги жителей, нужно компенсировать средства, затраченные на его сооружение.Суд постановил обязать ответчика не чинить препятствий газоснабжающей организации по подключению жилых домов, расположенных в деревнях Колосово и Вахромеево Камешковского района.В целях реализации Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021-2025 годы суд обратил решение к немедленному исполнению.Вместе с тем суд указал ответчику на его право в судебном порядке взыскать расходы, понесенные на строительство газопровода, рассказали в пресс-службе Камешковского районного суда.Фото: