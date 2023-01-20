Во Владимирской области телефонного мошенника приговорили к исправительным работам. 20 января 2023...

Во Владимирской области телефонного мошенника приговорили к исправительным работам.20 января 2023 г. вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Беларусь, который признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере и покушения на мошенничество.Как выяснилось, обвиняемый в сентябре 2022 г. звонил пожилым людям, представляясь сотрудником полиции, сообщал о ДТП, совершенном их родственниками, и вымогал деньги для, якобы, их освобождения от ответственности.Впоследствии потерпевшие передавали ему денежные средства (100-300 тыс. руб.).Суд учел признание обвиняемым вины, явку с повинной и полное возмещениеи ущерба потерпевшим.Мужчине назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с удержанием 10% заработка в доход государства, которое он будет отбывать в исправительном центре. До вступления приговора в законную силу мера пресечения осужденному оставлена прежней - в виде заключения под стражу, информирует пресс-служба Вязниковского городского суда.Фото pxfuel.com