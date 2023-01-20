В правительстве Владимирской области сегодня заявили, что уже в феврале этого года приступят к...

В правительстве Владимирской области сегодня заявили, что уже в феврале этого года приступят к реализации дорожной карты восстановления усадьбы Храповицкого в Муромцево.На первом её этапе планируется преобразить въезд в посёлок. Будет благоустроен подход к усадьбе, построены туристический центр и парковка. На втором этапе будет восстанавливаться нижняя часть парка, сообщает пресс-служба Белого дома. Будут приведены в порядок берега и поляны, восстановят музыкальный павильон. Далее придёт черёд каскадных бассейнов и верхней части парка с дендрарием.