Весь день будет облачным. Без осадков. Но всюду гололед! Продолжится похолодание: утром - 4, а...

Весь день будет облачным. Без осадков. Но всюду гололед!Продолжится похолодание: утром - 4, а вечером уже - 5.Ветер слабый, не более 3,7 метра в секунду.Атмосферное давление будет расти с 758 до 762.Народный прогноз погоды21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: «Емельян, накрути буран». Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos