Во Владимирской области желающих приобрести оружие будут проверять компетентные органы. С 30 марта...

Во Владимирской области желающих приобрести оружие будут проверять компетентные органы.С 30 марта 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2022 г. № 638-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения предусматривают предварительную проверку граждан, впервые приобретающих оружие, на предмет наличия опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области.Проверка будет проводиться органами внутренних дел или ФСБ с привлечением оперативно-розыскных органов. Вынесенное по её результатам заключение о наличии указанной опасности станет основанием для отказа в выдаче лицензии на приобретение оружия. Заключение будет действовать 2 года.Аналогичную проверку могут провести и в отношении владельцев оружия. Её результаты могут послужить основанием для аннулирования разрешения на оружие. Также не будут выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам:– подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления;– освобождённым судом от уголовной ответственности за умышленное преступление по нереабилитирующим основаниям (до истечения 2 лет со дня вступления решения суда в силу);– привлечённым к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (до истечения 1 года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию).Кроме того Управление Росгвардии напоминает, что об утрате или хищении оружия, подлежащего учёту, владелец обязан незамедлительно, не позднее суток, сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, сообщает пресс-служба обладминистрации.По вопросам в сфере оборота оружия можно обращаться в будние дни по телефонам – 8 (4922) 37-49-11 и 38-37-81.Фото: https://avo.ru/novosti