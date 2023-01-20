Анастасия Волочкова забилась в истерике.

Анастасия Волочкова забилась в истерике.Во время пандемии коронавируса СМИ разрывал скандал с участием Анастасии Волочковой и ее домработницы Лолы, которая тогда якобы забеременела и сидела у балерины на шее. Более того, писали, что прислуга сбежала от деспотичной хозяйки в больницу, где чуть не умерла. В эфире рутуб-шоу "Злые языки" балерина опровергла это и отметила, что она близка с Лолой до сих пор.Анастасия Волочкова считает свою помощницу по хозяйству не только полезным работником, но и близкой подругой. За время пребывания в доме балерины Лола преобразилась внешне и стала настоящей красоткой. Правда, после третьих родов с ней действительно, приключилась беда, и она похудела на 40 килограммов."Лола родила третьего ребенка, у нее возникла опухоль в почке, и нужно было удалять эту почку. Была пандемия, это было два года назад. Я подняла всех врачей самых лучших в Москве, она легла в больницу. Ей вырезали почку, мы ездили туда вместе с ее мужем Рустамом", — поделилась в рыданиях Анастасия Волочкова, которая всполошила столичных медиков.По словам балерины, в то время Лола даже просила попрощаться с детьми. "Она не знала, выживет или нет", – рассказала знаменитость.После случившегося мать советовала балерине уволить проблемную семью и нанять для обслуживания дома других людей, ведь прислуга стала тяжелобольным человеком. Однако Анастасия Волочкова не согласилась, ведь Лола стала для нее подругой.