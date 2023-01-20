Мэрия отвечает, что коммунальщики активно борются с последствиями ледяного дождя.

Жители Владимира массово жалуются на повсеместную гололедицу. Соцсети переполнены сообщениями и снимками обледеневших тротуаров. Мэрия отвечает, что коммунальщики активно борются с последствиями ледяного дождя.Утром 20 января горожан ждал квест под названием попробуй добраться до работы без травм. Оттепель растопила снег, осадки добавили влаги, а утренний морозец «отшлифовал» поверхность пешеходных дорожек до практически идеального катка. Увиденное владимирцы запостили в соцсетях и дополнили жалобами на нехватку коммунальщиков на улицах города. Посыл населения в целом был таков: «если чиновники не могут организовать процесс, то пусть сами занимаются противогололёдной обработкой».В свою очередь, в горадминистрации рассказали о мерах, предпринимаемых для борьбы с ледяной коркой.«Особое внимание уделено противоголодной обработке тротуаров, лестниц, остановок и подходов к ним, а также к социальным объектам. Сегодня эту работу выполняют 67 дворников ЦУГДа и 45 единиц спецтехники. В ночь с 19 на 20 января специалисты механизированным способом проводили обработку проезжих частей и тротуаров. К этой работе было привлечено 39 единиц спецтехники. Из города вывезено свыше 2000 кубометров снега, самосвалы выполнили свыше 100 рейсов», - прокомментировали в горадминистрации.Рабочие «МКУ «Благоустройство» занимаются обработкой закреплённых территорий. За сутки израсходовано 268 тонн пескосоляной смеси и 800 кг бионорда. Работы ведутся круглосуточно. Жители с нетерпением ждут результата.