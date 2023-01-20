Жители Владимирской области могут поддержать наших спортсменов в борьбе за звание лучшего бойца...

Жители Владимирской области могут поддержать наших спортсменов в борьбе за звание лучшего бойца 2022 года.Сразу два наших спортсмена, занимающихся смешанными единоборствами, Сергей Дьяконов и Сергей Бобрышев из Мурома, стали претендентами на звание лучшего бойца 2022 года серии ММА.Жители региона могут поддержать своих земляков в онлайн-голосовании по ссылке https://www.mma-series.com/ru/awards, инфрмирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Фото: https://t.me/region33vladimir