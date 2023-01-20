Жительница Владимирской области подозревается в растрате бюджетных денег. Жительница Владимирской...

Жительница Владимирской области подозревается в растрате бюджетных денег.Жительница Владимирской области потратила соцпомощь, выделенную на замену электропроводки, на личные нужды.В отношении 31-летней жительницы города Юрьев-Польский возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате.Осенью прошлого года женщина получила государственную социальную помощь, положенную малоимущей семье, на замену ветхой электропроводки в квартире. По контракту в определенные сроки она должна была отчитаться об использовании поступившей на расчетный счет суммы более 50 000 рублей, предоставив акты выполненных работ в отдел социальной защиты населения.Документы женщина не предоставила и, как выяснилось впоследствии, бюджетные деньги потратила не по назначению - на личные нужды.Подозреваемая дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com