Мечта еще одного ребенка сбылась с помощью Ёлки желаний. 14-летний Роман из Суздаля очень хотел попробовать себя в роли танкиста. Шарик, который губернатор Владимирской области снял с Ёлки в

Мечта еще одного ребенка сбылась с помощью Ёлки желаний. 14-летний Роман из Суздаля очень хотел попробовать себя в роли танкиста. Шарик, который губернатор Владимирской области снял с Ёлки в Суздале, помог мальчику претворить мечту в жизнь. Вместе с мамой Роман приезжал в учебный центр, расположенный в Ковровском районе. Там он смог покататься на танке, изучить