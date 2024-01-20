Гигантский пряник из Владимирской области войдет в Книгу рекордов России. Покровский пряник стал...

Гигантский пряник из Владимирской области войдет в "Книгу рекордов России".Покровский пряник стал рекордсменом в категории «самый большой продукт» на выставке «Россия». Его размер 2 на 3 метра, сообщает https://t.me/ministerstvoobrazovaniya33.Напомним, презентация прошла в рамках Дня Владимирской области на ВДНХ. Уникальный проект "Вышитая карта Владимирской области" объединил всех мастеров региона. Над ним они трудились вместе. Огромное полотно, на котором у каждого района- свой вышитый символ- отражение культурного богатства края, его ремесел и культурного наследия. Края, который бережно хранит традиции. И созидает новое.Также достопримечательности региона - из шоколада, крема и глазури- появились и на гигантском пряникеФото: https://t.me/ministerstvoobrazovaniya33